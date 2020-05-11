شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى: غدا إعادة المواطنين من السعودية برا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية الكويتى رئيس فريق تجهيز عودة المواطنين من الخارج إلى الكويت الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح أن الإستعدادات لإعادة المواطنين الكويتيين من المملكة العربية السعودية قد اكتملت ، وسيتم إعادتهم عبر منفذ نويصيب الحدودي بعد التنسيق مع السلطات السعودية.وفق وكالات أنباء الكويت.

وأوضح الصباح، اليوم الاثنين، أن عملية العودة ستكون خلال الفترة من 12 إلى 20 مايو الحالي، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية وسفارة دولة الكويت في الرياض باشرتا بعملية تسجيل المواطنين المتواجدين في المملكة العربية السعودية تمهيدا لتفويجهم وفق الاعداد التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الصحية ووفق الجدول الزمني الذي ستعلن عنه وزارة الداخلية في دولة الكويت.

وأوضح أن سفارة دولة الكويت في الرياض باشرت عملية التواصل مع المواطنين لإبلاغهم عن موعد عودتهم مضيفا أنه سيتم فحص كافة ‏المواطنين العائدين في منتزه الخيران وفق الآلية المتفق عليها مع السلطات الأمنية والصحية.

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وأهاب بالمواطنين التقيد بالموعد المحدد من قبل السفارة لعودتهم بما يتفق والترتيبات التي اعدتها السلطات السعودية لهذا الغرض. وأعرب عن تقديره لكافة المسؤولين السعوديين على ما أبدوه من تعاون كامل وتسهيلات لتيسير عملية عودة المواطنين عكست أعمق علاقات الأخوة التي تربط البلدين الشقيقين في ظل القيادة الحكيمة للشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ومن جانبه، أعلن الدكتور عبدالله السند المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية عن تأكيد إصابة 598 حالة جديدة، بفيروس كورونا ، بينهم 140 شخصا يحملون الجنسية المصرية، و159 حالة من الجنسية الهندية، و 79 حالة لمواطنين كويتيين، ليصبح إجمالي عدد الحالات 9286 حالة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة الكويتية، فى مؤتمر صحفى اليوم الاثنين، إلى ارتفاع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 65 حالة بعد تسجيل 7 حالات خلال 24 ساعة، منوها بتسجيل 178 حالة شفاء.، ليصبح إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء 2907 حالة.