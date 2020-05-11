قطر.. 100 ألف تذكرة مجانية لـ"محاربي كورونا" حول العالم

الدوحة / أحمد يوسف / الخليج 365
أعلنت الخطوط الجوية القطرية، الإثنين، تقديم 100 ألف تذكرة سفر مجانية للعاملين بالرعاية الصحية حول العالم في مجال محاربة فيروس كورونا.
وقالت الشركة في بيان وصل الخليج 365: "هذا يأتي كمبادرة لشكرهم وتقديراً لجهودهم البطولية خلال هذه الأزمة في مختلف الدول".
وأضافت: "خلال الأشهر الماضية حافظت على استمرارية عملياتها على مدار الساعة وفي كافة أيام الأسبوع، وتشغيل أكثر من 100 رحلة خاصة غير مجدولة، للعودة بأكثر من مليون مسافر إلى بلدانهم.
وحسب البيان "سوف يتمكن العاملون في مجال الرعاية الصحية حول العالم من التسجيل للحصول على التذاكر اعتباراً 12 مايو/ أيار الجاري حتى 18 من الشهر نفسه عبر رابط مخصص لذلك".
وأوضحت أن التذكرة ستكون ذهابا وإيابا للشخص ومرافق معه، إلى أي وجهة على شبكة الوجهات العالمية للخطوط الجوية القطرية.
كما سيتلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية قسيمة خصم بقيمة 35% يمكن الاستفادة منها في منافذ بيع السوق الحرة القطرية في مطار حمد الدولي في الدوحة، لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 بحسب ذات المصدر.
وأعلنت الشركة مؤخراً عزمها للبدء بتشغيل رحلاتها إلى شبكة وجهاتها العالمية على نحو تدريجي بما يتماشى مع تزايد الطلب على السفر وتخفيف القيود المفروضة على دخول العديد من الدول.
وتخطط الناقلة إلى تسيير رحلاتها إلى 52 وجهة قبل نهاية مايو، وإلى 80 وجهة قبل نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
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