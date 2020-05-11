محلل إسرائيلي يحذر تل أبيب من "تصدع عميق" حال ضمّ مستوطنات

زين خليل/الخليج 365

حذر محلل إسرائيلي، الإثنين، من "تصدع عميق" سيواجه تل أبيب حال ضمت المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة، متوقعا 6 أزمات أخرى بينها إمكانية تعليق الأردن معاهدة السلام مع إسرائيل.

جاء ذلك في تحليل لـ "إيهود يعاري" معلق الشؤون العربية بالقناة (12) الخاصة، قبل يومين من زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، يتوقع أن يبحث خلالها مسألة ضم المستوطنات.

وفي 20 أبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، شريكه في الائتلاف الحكومي المرتقب على أن تبدأ عملية الضم أول يوليو/تموز المقبل، وتشمل غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية.

وقال "يعاري" إن إقدام إسرائيل على تلك الخطوة، "قد يدفع ملك الأردن عبد الله الثاني إلى تعليق معاهدة السلام مع إسرائيل الموقعة عام 1994".

ولفت إلى أن "خطوة الضم ستجبر زعماء السعودية ودول الخليج الذين يعارضون رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتطوير علاقاتهم بإسرائيل على إعادة حساباتهم".

وتوقع أن يخرج الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد الخطوة، كي لا تستأثر تركيا وإيران بمعارضتها.

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كما توقع "يعاري" أن تحاول دول غرب أوروبا "معاقبة إسرائيل عبر إلغاء أو تقليص تعاون تل أبيب مع الاتحاد الأوروبي".

وأضاف "ستنضم المحكمة (الجنائية الدولية) في لاهاي للضجة وحتى أصدقاء إسرائيل البعيدين من أستراليا والهند سيتعين عليهم الرد".

لكن المشكلة الأساسية من وجهة نظر "يعاري" في الولايات المتحدة فحال تمكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إعادة انتخابه في نوفمبر/تشرين ثان المقبل، فستحصل إسرائيل على "متسع من الوقت".

واستدرك قائلا: "لكنها (أي إسرائيل) ستخسر فرص إنقاذ تعاطف الديمقراطيين وجزء كبير من الجالية اليهودية".

وتابع "يعاري" أنه حال فوز جون بايدن المرشح الديمقراطي المفترض في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة والذي وصفه بـ "الصديق القديم لإسرائيل"، فسيعارض علانية خطوة الضم.

وخلص المحلل الإسرائيلي إلى أنه "عاجلا أم آجلا سيحدث تصدع عميق (حال ضمت إسرائيل المستوطنات)"، متسائلا "من بحاجة إلى أن يحدث ذلك؟".

وتشير تقديرات فلسطينية، إلى أن الضم الإسرائيلي سيصل إلى ما هو أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.