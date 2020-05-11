الجزائر تشرع في إنتاج كواشف سريعة لكورونا

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الاناضول

أعلنت الجزائر، الإثنين، الشروع في إنتاج كواشف سريعة للكشف عن فيروس كورونا لأول مرة في البلاد، بمعدل 200 ألف وحدة أسبوعيا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن السلطات الصحية في البلاد، أن الكاشف من إنتاج شركة جزائرية (لم يسمها) ستنتجه بالشراكة مع شركتين من الأردن وكندا.

وأوضح أن هذا الكاشف السريع للفيروس يتميز بأمرين، الأول أنه يعطي النتيجة في ظرف 15 دقيقة، والثاني يسمح بالكشف عن حاملي الفيروس دون أعراض.

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ووفق المصدر، فإن الجزائر ستكون أول بلد مغاربي ينتج هذه الكواشف والثاني بالقارة السمراء بعد جنوب إفريقيا.

من جهة أخرى، نقل التلفزيون عن لطفي بن باحمد الوزير المنتدب للصناعة الصيدلانية أن الجزائر كانت تعرف ندرة في هذه الكواشف كباقي دول العالم بسبب الانتشار المفاجئ للوباء، بشكل دفعها إلى التفكير في إنتاجه محليا.

وحتى الإثنين، بلغت إصابات كورونا بالجزائر 5 آلاف و891، توفي منهم 507، وتعافى ألفين و841.

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