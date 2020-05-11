بعد انقطاع شهرين.. عودة القطاع العام بالأردن للعمل 26 مايو

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قررت الحكومة الأردنية، الإثنين، عودة القطاع العام للعمل في 26 مايو/آيار الجاري، فيما سجلت المملكة 22 إصابة بفيروس كورونا رفعت الإجمالي إلى 562.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده متحدث الحكومة أمجد العضايلة، ووزير الصحة سعد جابر.

وقال العضايلة إنه تقرر تمديد فترة الخروج حتى الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (بدل السادسة) اعتبارا من الثلاثاء، وإلغاء نظام الفردي والزوجي لوسائل النقل العام، شريطة أن تكون السعة 50 بالمائة.



كما بين أنه تقرر الحظر الشامل لجميع المركبات أول أيام عيد الفطر المبارك، باستثناء الكوادر الطبية، والسماح بخروج المواطنين سيرا على الأقدام بنفس الساعة المسموح بها (من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء بالتوقيت المحلي).

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وتابع بأن الخروج بالمركبات وسيراً على الأقدام سيكون اعتباراً من ثاني أيام العيد، مع التأكيد على عدم السماح للتنقل بين المحافظات إلا للمصرح لهم.

وأعاد العضايلة التأكيد على استمرارية الحظر الشامل يوم الجمعة من كل أسبوع، حتى إشعار آخر.

وأشار أنه سيتم صرف رواتب موظفي القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل، وأن العودة للعمل ستكون في 26 من الشهر الجاري.

من جهته، أعلن وزير الصحة سعد جابر تسجيل 22 إصابة بكورونا، رفعت الإجمالي إلى 562، بينها 390 حالة شفاء، و9 وفيات.

وحتى مساء الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و223 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 285 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و510 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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