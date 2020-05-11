الصليب الأحمر يقدم ثاني شحنة مساعدات طبية لليمن

شكري حسين / الخليج 365

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الإثنين، وصول طائرة ثانية محملة بمساعدات طبية إلى اليمن؛ لمواجهة جائحة كورونا.

وقال مكتب المنظمة باليمن، في تغريدة عبر حسابه في تويتر: "وصلت إلى مطار صنعاء الدولي، الإثنين، ثاني طائرة محملة بالمساعدات الطبية منذ بدء أزمة كورونا".

وأوضح أن الشحنة تتضمن أدوية للمنشآت الطبية إضافة إلى مواد لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه.

وأشار مكتب الصليب الأحمر، أنه من المتوقع وصول المزيد من المساعدات المختلفة والدعم خلال الأيام القليلة القادمة، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه طائرة المساعدات الطبية الثانية التي يعلن الصليب الأحمر الدولي، وصولها إلى مطار صنعاء، عقب هبوط أول طائرة مساعدات، الإثنين الماضي.

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وحتى الإثنين، سجلت الحكومة اليمنية 56 إصابة بكورونا في مناطق سيطرتها، بينها 9 وفيات وحالة شفاء واحدة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تم تسجيل إصابتين بالفيروس، بينهما وفاة، وفق آخر إحصاء السبت.

ومنذ أسبوع، حذرت "الصحة العالمية" من تأثيرات محتملة لكورونا على 16 مليون يمني أي (50 بالمئة من السكان).

وأوضح المكتب الإقليمي للمنظمة الأممية، أن الفيروس يشكل تهديدا كبيرا للشعب اليمني والنظام الصحي "المتعثر"، ما لم يتم تحديد الإصابات، وعلاجها، وعزلها، وتتبع مخالطيها بالشكل السليم.

ويشهد اليمن حربا للعام السادس على التوالي بين القوات الحكومية التي يدعهما تحالف عربي بقيادة السعودية، وجماعة الحوثي المدعومة إيرانيا، والمسيطرة على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.