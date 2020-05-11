الجزائر.. تعداد السكان يلامس 44 مليونا مطلع 2020

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الخليج 365
أعلن ديوان الإحصاءات الجزائري، الإثنين، أن عدد سكان البلاد بلغ 43.9 مليونا مطلع 2020، مقابل 43.4 مليونا، مطلع 2019.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، عن ديوان الإحصاء، فإنه "وفق هذه الوتيرة من النمو الديموغرافي، سيصل عدد سكان البلاد إلى 44.7 مليون نسمة، مطلع يناير/ كانون الثاني 2021".
ووفق المصدر ذاته، فإنه "من المتوقع أن يبلغ عدد سكان الجزائر 51.3 مليون نسمة عام 2030، و57.6 مليون نسمة عام 2040".
وتعد الجزائر ثاني أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان بعد مصر التي تجاوز عدد سكانها الـ 100 ألف نسمة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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