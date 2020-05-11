كورونا.. مساعدات طبية تركية لدعم فلسطين

أنقرة/ الخليج 365
قدمت تركيا، الإثنين، مساعدات طبية تضم أجهزة ومعدات وقائية إلى فلسطين؛ لدعمها في مكافحة فيروس كورونا.
وذكر مراسل الخليج 365، أن تقديم هذه المساعدات يأتي ضمن اتفاق موقع بين الحكومتين التركية والفلسطينية في 14 أبريل/نيسان الماضي.
وشملت المساعدات، 40 ألف مجموعة تشخيص للكشف السريع عن كورونا، و4 أجهزة "بي سي آر"، و100 ألف كمامة من نوع "N95".
كما ضمت المساعدات، 40 ألف من الملابس الواقية، و100 ألف من القفازات الطبية، إضافةً إلى 20 ألف نظارة واقية، وطنين من مواد التعقيم.
ووفق آخر حصيلة، بلغت إصابات كورونا في فلسطين 375، توفي منهم اثنين، بينما تعافى 301.
وفي الآونة الأخيرة، أرسلت تركيا مساعدات طبية إلى أكثر من 60 دولة، بينها الولايت المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وصربيا وكوسوفو والبوسنة والهرسك وشمال مقدونيا والجبل الأسود وليبيا وجنوب إفريقيا.
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