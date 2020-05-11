فرنجية: لبنان ليس بلدا نفطيا ولا أثر للغاز فيه

دبي - بواسطة محمد فارس © dailystar سليمان فرنجية زعيم تيار المردة في لبنانفرنجية: لبنان ليس بلدا نفطيا ولا أثر للغاز فيه

قال زعيم "تيار المردة" اللبناني سليمان فرنجية، إن لبنان ليس بلدا نفطيا ولا أثر للغاز فيه، كاشفا أن إحدى الشركات المكلفة بالتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية ستغادر قريبا.

وقال فرنجية في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن "لبنان ليس بلدا نفطيا ولا أثر للغاز فيه"، لافتا إلى أن "من كانوا في السلطة كذبوا على اللبنانيين في كل المراحل التي مرت"، وأضاف أن " شركة توتال الفرنسية، إحدى الشركات الثلاث التي وقعت عقودا مع الدولة اللبنانية للتنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، تنوي المغادرة ودفع البند الجزائي"، وتابع: "لقد كذبوا عليكم وأنا أتحمل مسؤولية كلامي".

وكان وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، قال في وقت سابق من أبريل الماضي تزامنا مع انطلاق المراحل الأولى من حفر آبار استكشافية في "الرقعة 4" قبالة سواحل البترون شمال لبنان، إن النتائج الأولية للحفر أثبتت وجود الغاز على أعماق مختلفة داخل الطبقات الجيولوجية ما يجعل من هذه المنطقة منطقة جيولوجية واعدة،

ولفت إلى أنه نتيجة لوجود الغاز في هذه البئر، تم التثبت من وجود العناصر الأساسية لنظام جيولوجي – بترولي في البحر اللبناني، ولكنه لم يتم التحقق من وجود مكمن غازي.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية