ظريف: تبادل السجناء ليس بحاجة إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة

دبي - بواسطة محمد فارس © EVGENIA NOVOZHENINA محمد جواد ظريف، وزير الخارجية الإيرانيظريف: تبادل السجناء ليس بحاجة إلى مفاوضات مع الولايات المتحدة

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن تبادل السجناء بين بلاده والولايات المتحدة ليس بحاجة إلى مفاوضات، بل يتم بالتنسيق مع السفارة السويسرية راعية مصالح أمريكا بطهران.

ولفت ظريف خلال تقديم إفادة اليوم الاثنين أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إلى أن واشنطن تسعى إلى تمديد حظر التسلح وفقا للاتفاق النووي وهذا يتعارض مع الالتزامات الدولية والاتفاق النووي بحد ذاته، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تنجح في إصدار قرار في مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران.

وأكد ظريف أن الاتفاق النووي يمنح إيران امتيازات هامة كرفع حظر التسلح بعد 5 سنوات من توقيعه، ورفع الحظر الصاروخي بعد 8 سنوات وإنهاء الرقابة على الأنشطة النووية بعد 10 سنوات، مشددا على أن بلاده توظف كافة جهودها كي لا تتمكن الولايات المتحدة من تمديد حظر التسلح.

من جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الإيراني، أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان أن إيران تعمل على نزع التوتر في المنطقة وتوظف كافة قدراتها لأجل ذلك.

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وكانت إيران أعربت أمس الأحد عن استعدادها لإجراء تبادل كامل للسجناء مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، إن واشنطن لم ترد بعد على دعوة إيران بهذا الخصوص.

المصدر: RT