شرطة دبي تضبط ٣,٥ طن بضائع مُخزنة في سكن عمالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمكن مركز شرطة جبل علي من إلقاء القبض على ٦ آسيويين، عمدوا إلى تخزين بضائع متنوعة في غرفتين داخل سكن عمالي تزن ٣,٥ طن، بهدف بيعها في الأسواق العشوائية بعيداً عن أعين الرقابة، وبمخالفة للأوامر السامية المتعلقة بالباعة المتجولين والأسواق العشوائية.

وقال العميد الدكتور عادل السويدي، مدير مركز شرطة جبل علي، إن إلقاء القبض على الآسيويين جاء بعد تلقي المركز معلومات موثوقة المصدر، تفيد بوجود 3 مركبات مُحملة ببضائع متنوعة من هدايا ومنتجات غذائية وملابس، بالإضافة إلى منتجات مواد التدخين والنسوار لغرض بيعها في الأسواق العشوائية بطريقة مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.

وأشار إلى أن المركز شكّل على الفور فريق عمل لضبط الآسيويين ومصادرة البضائع قبل بيعها بمنطقة الاختصاص بالتعاون مع بلدية دبي، وأضاف أن فريق العمل انتقل إلى مكان البلاغ، حيث تم ضبط المركبات التي كانت مُحملة بمختلف أنواع المنتجات، وضبط سائقيها الثلاثة، وذلك قبل التصرف بها في الأسواق العشوائية وتوزيعها على باعة متجولين.

ولفت السويدي إلى أن السائقين - بعد ضبطهم - قادوا فريق العمل إلى أماكن تخزين البضائع، والذي كان عبارة عن غرفتين داخل سكن عمالي في إحدى شركات المقاولات، حيث تم إلقاء القبض على ٣ أشخاص آخرين كانوا يعتزمون تفريغ الغرفتين من البضائع لنقلها إلى مكان آخر.

وأقر أفراد العصابة بقيامهم بتخزين البضائع بطريقة غير قانونية، ودون مراعاة لأي من اشتراطات السلامة لغرض بيعها في الأسواق العشوائية غير الحضارية.

ودعا العميد السويدي أفراد الجمهور إلى عدم شراء المنتجات التي تباع في أسواق عشوائية، لأنها غير خاضعة للرقابة ولا تلتزم بالاشتراطات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على متابعة وضبط كل من يخالف القوانين والأنظمة في هذا الشأن.