انتخابات اتحاد الكرة المصري في موعدها بأمر الـ«فيفا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسل اتحاد الكرة المصري خطاباً رسمياً إلى اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، لإخطاره بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإقامة انتخابات اتحاد الكرة خلال شهري أغسطس أو سبتمبر المقبلين ولمدة ٤ سنوات.. وتضمن خطاب اتحاد الكرة للجنة الأولمبية بأن اللجنة الخماسية أخطرت مندوبة فيفا بأن ذلك يتعارض مع قانون الرياضة الجديد لعام ٢٠١٧، إلا أن فيفا تمسك بإقامة الانتخابات المقبلة في موعدها ولمدة ٤ سنوات.. وطلب اتحاد الكرة من اللجنة الأولمبية إرسال موقفها من الانتخابات والذي يؤكد أن الانتخابات تقام لمدة سنة واحدة وفقاً لقانون الرياضة حتى يتم إرساله إلى الفيفا.

فيما فجر مسؤولو اتحاد الكرة، مفاجأة بشأن الأزمة القائمة حالياً بداعي وجود مخالفات في العقد المبرم بين الاتحاد والشركة المسؤولة عن تطبيق تقنية الفيديو، وكشف مسؤولو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة أنه لم يتم حتى الآن توقيع عقود تقنية الفيديو في الدوري المصري، رغم تطبيقه في 6 مباريات قبل توقف الدوري.

وأوضح مسؤولو الاتحاد أن سبب عدم توقيع العقود، هو تأخر وصول بعض المعدات الخاصة بتطبيق التقنية بسبب الظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا.