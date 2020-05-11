الصحافة البريطانية ترصد «أكثر اللحظات ترقباً» في تاريخ البريمير ليج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح



عادت الصحافة البريطانية بالذاكرة الى «أكثر اللحظات ترقباً» في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز وهي فوز مانشستر سيتي باللقب قبل 8 سنوات. أحرز ايدين دزيكو في الدقيقة 92 هدف التعادل ثم صرخ أجويرو على بالوتيلي وقال له «تصرف كرقم 9 فيما تبقى من الوقت» وبعد تبادل كرات بين الإيطالي والأرجنتيني جاء هدف الفوز لأجويرو في آخر لحظة على حساب كوينز بارك رينجرز ليخطف اللقب من تحت أنياب مانشستر يونايتد الفائز على سندرلاند بنفس التوقيت في آخر يوم من الموسم، وعلق ميكا ريتشاردز مدافع سيتي السابق: «كان التوتر سيد الموقف في الملعب والمدرجات، قلنا إن كوينز بارك رينجرز في جيبنا لكن بعد افتتاحهم التسجيل شعرنا بالغضب، سجل زاباليتا لكن أنهينا الشوط الأول بهدفين لرينجرز وهدف واحد لنا، كان الخصم بـ10 لاعبين ويكافح الهبوط».

وتابع ريتشاردز: «عندما بدأ الشوط الثاني تسللت إلينا أخبار فوز اليونايتد وأمضى المدرب مانشيني الوقت في شتم اللاعبين على تراخيهم، كانت الدكة في حالة هستيريا قبل هدف دزيكو وهدف أجويرو بعده بـ20 ثانية. أول لقب للنادي منذ 44 عاماً بفارق الأهداف عن الجار في آخر مباراة بالموسم، كانت الاحتفالات مجنونة. كان موظف الزي شابمان يسير من غرفة الملابس إلى النفق وإلى منطقة الإحماء أثناء الشوط الثاني لكن عندما سجل أجويرو هدفه انطلق مثل السهم نحو النفق. الحارس جو هارت رفض ترك جايل كليشي الباكي ونيجيل دي يونج ضرب جدار النفق قبل رفع الكأس. لم يخطط النادي لحفل خشية من النحس، لذا نظمت بسرية وهدوء مجموعة صغيرة من المشجعين حفلاً في مبنى البلدية». فوز سيتي بلقب 2012 كان فاتحة لألقابه التالية ولا أحد يمكنه تخيل ما كان سيؤول إليه الحال لو صدم في آخر يوم وخسره، لذلك اعترف مانشيني، الذي كان يخضع لاعبيه لجلستي تمرينات يومياً، بأن هذا اللقب هو أكبر إنجازاته خارج إيطاليا.

وعلق شابمان على جولة قبل الموسم في كاليفورنيا: «كانت أفضل جولة شهدتها على الإطلاق، تعمقت أواصر الصداقة بين اللاعبين، روح الفريق هذا هو سر الفوز». ويعلق ريتشاردز على الجولة: «فلنقل إننا استمتعنا بها بالكامل، إنها هوليوود وأعتقد فعلاً أن الرحلة للوس أنجليس هي التي منحتنا اللقب. كليشي قدم إلينا من أرسنال وكان يشعر بالملل من حمية مدربه فينجر ونحن بعد التمرينات كنا نتناول البرجر والدونات في أمسيات هادئة ونتمشى على الشاطئ وبقية أرجاء المدينة. أحد اللاعبين قال إنه لم يسبق له أن رأى فريقاً بأكمله يستمتع بجولة قبل الموسم». وكشف ريتشاردز عن خروجه مع 5 لاعبين على الأقل يرتدون التراك سوت فوق زي النادي من الفندق أثناء حظر التجوال في آخر ليلة من الجولة وأضاف: «حظر التجوال يبدأ من منتصف الليل، كان لدينا صديق في المدينة وذهبنا معه للنزهة حتى الساعة الثانية. عندما عدنا عرفنا أن مانشيني ومساعديه في بهو الفندق، لذا توجب علينا تسلق السلم الخارجي للتسلل من الباب الخلفي. لحسن الحظ لم يمسك بنا المدرب، لو قبض علينا لخسرنا ثقته». تلك النزهة السرية لعبت دوراً حاسماً في تعاون اللاعبين الهاربين من الحظر في الملعب ويعلق ريتشاردز: «أصبحت أثق بهم أكثر بكثير، تلك العلاقة التي تدفعك لبذل المزيد من أجل الصديق. كنت بالكاد أحصل على كلمتين من يايا توريه القادم من برشلونة قبل عام لكن في نهاية الموسم كنت أذهب لحضور حفلات في منزله».



تشكيلة تعصف بها المشاكل

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كانت تشكيلة مانشيني متباينة تعصف بها المشاكل من كل صوب، الأرجنتيني كارلوس تيفيز لم ينضم لجولة قبل الموسم واحتل عناوين الصحف برغبته في العودة للعب ببوكا جونيورز وجرده مانشيني من شارة الكابتن. أجويرو خاض تمرينات بحذاء أصغر من قدمه ما نجم عنه التهاباً في أصابعه وبالوتيلي في شد وجذب مع مانشيني ووصفه الأخير بأنه «غير محترف»، وذلك لمحاولته التسجيل بكعب قدمه رغم أن شباك لوس أنجليس جالاكسي كانت مفتوحة أمامه. فاز الفريق في آخر مباراة ودية قبل انطلاق الموسم على انتر ميلان في دبلن وكتبت ديلي ميل حينها: «يبدو سيتي كسولاً بعض الشيء في جولته الأمريكية لكن يبدو أن مدربه رفع إيقاعه بشكل مثالي». تواصلت الدراما حتى نهاية الموسم في الملعب وخارجه، بقي تيفيز ينتظر رحيله 6 أشهر بعد تجاهل مانشيني له عقب رفضه المشاركة في المباراة أمام بايرن ميونيخ ويعلق شابمان: «تلقى المدرب تعليمات بإعادة تيفيز من الأرجنتين، لم يكن هناك أي لاعب آخر يعادي مانشيني، الجميع كان يحبه». ومع وجود تيفيز في الأرجنتين تسبب بالوتيلي بحريق في منزله بسبب ألعاب نارية في الحمام نجمت عنها أضرار بـ300 ألف استرليني في عشية ديربي مانشستر. اتصل بالوتيلي بالنادي وقال لهم إن الحمام احترق، سألوه إن كان استدعى الإطفاء فأجاب «كلاّ». وضعه سيتي في فندق هيلتون بمركز المدينة وفاز الفريق على اليونايتد 6-1 وسجل بالوتيلي هدفين ورفع قميصه ليظهر عبارة «واي أولويز مي» الشهيرة.



كومباني نائب مدرب



كان القائد البلجيكي فنسنت كومباني يتمتع بشخصية مؤثرة في غرفة الملابس لذا كان مانشيني يتركه يتحدث للاعبين بعد انتهاء حديث (المدرب) معهم وكان كومباني يقود تمرينات تعزز من الروابط بين اللاعبين ويصطحب الفريق لسباق كارت ريسينج في وارينجتون وبيل فيو، لعب كومباني دوراً كبيراً في شحذ همم اللاعبين قبل مباراة اليوم الأخير من الموسم أمام كوينز بارك رينجرز الذي كان يحتاج إلى الفوز كي لا يهبط للدرجة الأولى، الخصم كان يقوده المدرب مارك هيوز سلف مانشيني في سيتي ولاعب كوينز نيدوم أونوها كان جامع كرات في ستاد الاتحاد ويشجع سيتي وجوي بارتون الذي طرد من المباراة هو خريج أكاديمية سيتي كما هو حال شون رايت فيليبس الذي غادر الفريق في الصيف الماضي ويعلق الإنجليزي: «كنت أمام خيارين، أغضب سيتي أو أهبط مع رينجرز، كان الوضع معقداً جداً»، فشل بولتون في الفوز على ستوك سيتي منح رينجرز قبلة الحياة لكن لاعبي رينجرز لم يكونوا يعلمون بنتيجة بولتون عندما هجم أجويرو وسجل لذلك ارتمى المدافعون الأربعة أرضاً بعد الهدف وكأن سقف ملعب الاتحاد انهار على رؤوسهم ويعلق شون رايت فيليبس: «في نهاية المطاف، نجا رينجرز من الهبوط وشهدت فوز فريقي الأول على ملعبه بأول لقب، لذا كانت نهاية مثالية بالنسبة لي، ولا يعرف الكثيرون أنني وقفت في النفق بعد المباراة أتابع تتويج سيتي باللقب، رآني المدرب هيوز وقال لي لا مانع عندي، حرصت على عدم تفويت تلك اللحظة».