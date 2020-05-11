شكرا لقرائتكم خبر عن يونس خوري لـ"الخليج": الإمارات لن تزيد ضريبة القيمة المضافة.. ولكل دولة خليجية الحق في فرض الضريبة التي تناسبها والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية لدولة الإمارات في تصريحات لـ" الخليج " عدم وجود أي خطط مستقبلية لرفع النسبة الرئيسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة.

وقال في رد على سؤال حول قرار السعودية بزيادة نسبة القيمة المضافة من 5 % إلى 15% وتأثير القرار على الاتفاق بين دول المنطقة بخصوص ضريبة القيمة المضافة أنه لكل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي الحق في اتخاذ القرارات الخاصة بها بما يتناسب وأوضاعها دون أن يفرض ذلك تغييرات على بقية الدول.

ولفت خوري إلى أن نسب الضريبة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي ليست موحدة فكل دولة تتخذ القرارات على هذا المستوى وفق أوضاعها.

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