الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بدعوة السعودية لمؤتمر المانحين لليمن

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







الرياض: أشاد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بإعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم مؤتمر المانحين لليمن 2020، المقرر عقده افتراضيًا يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو المقبل، مؤكداً الدور الريادي للمملكة لدعم اليمن ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن هذه المبادرة لعقد المؤتمر، بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة، تأتي امتدادًا للمساهمات الإنسانية والتنموية السخية التي تقدمها المملكة العربية السعودية، الدولة المانحة الأولى لليمن، مشيداً بما تقدمه المملكة العربية السعودية من دعم ومساعدات تنموية وإنسانية.

كما أشاد الأمين العام بما تقدمه كل دول المجلس من عون سخي ومساعدات في المجالات كافة لليمن وشعبه، معبّرًا عن تطلعه إلى تضافر جهود المانحين الدوليين لدعم هذه المبادرة والمساهمة بشكل فعال في مؤتمر المانحين 2020 للوقوف مع اليمن وأبناء شعبه الكريم ليتمكن من استعاده أمنه واستقراره.