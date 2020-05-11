دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters روسيا تتجاوز إيطاليا وبريطانيا بعد ارتفاع قياسي في إصابات روسيا تتجاوز إيطاليا وبريطانيا بعد ارتفاع قياسي في إصابات كورونا

موسكو (رويترز) - تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مثيليه في إيطاليا وبريطانيا يوم الاثنين لتحتل البلاد المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعدما سجلت زيادة يومية قياسية في عدد المصابين وقبل ساعات من مراجعة الرئيس فلاديمير بوتين للقيود المفروضة للحد من التفشي.

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي مصر تغلق المقاهي والمراكز التجارية والأندية الرياضية ليلا حتى 31 مارس كثفت مصر إجراءاتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا اليوم الخميس وأعلنت إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية في أوقات محددة حتى 31 مارس آذار. Reuters

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الإيطاليون يواجهون الحجر الصحي بالغناء ردد الإيطاليون أغاني وطنية بشكل جماعي من الشرفات بعد أن أجبرهم تفشي فيروس كورونا على البقاء في منازلهم في أزمة ضغطت بشدة على النظام الصحي للبلد وقلبت الحياة اليومية رأسا على عقب. Reuters 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO تخطي الإعلان روسيا تتجاوز إيطاليا وبريطانيا بعد ارتفاع قياسي في إصابات كورونا Reuters مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وارتفع العدد الرسمي لحالات الإصابة المسجلة في روسيا إلى 221344 حالة مما يعني أنه تخطى عدد الإصابات في إيطاليا وبريطانيا ولا تسبقه سوى إسبانيا والولايات المتحدة بعد أن قفز عدد حالات الإصابة الجديدة 11656 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وسجلت موسكو، بؤرة التفشي في روسيا، أكثر من نصف حالات الإصابة والوفيات. وأعلنت يوم الاثنين 6169 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 115909 حالات.

وسجل مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد 94 وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد إلى 2009 أشخاص. ولا يزال معدل الوفيات الرسمي أقل منه في العديد من الدول الأخرى.

وعزا مسؤولون روس ارتفاع عدد حالات الإصابة إلى برنامج فحص مكثف قالوا إنه شمل إجراء 5.6 مليون فحص.

ومن المقرر أن يعقد بوتين اجتماعا في وقت لاحق يوم الاثنين، وهو يوم عطلة في روسيا، لتحديد ما إذا كان سيعدل قيود العزل العام التي فرضت في نهاية مارس آذار للحد من تفشي الفيروس.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين‭ ‬)