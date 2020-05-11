دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي الملك عبدالله الثاني يتفقد مزارع جنات عدن

قام العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، برفقة ولي عهده، الأمير الحسين، بزيارة تفقدية لمزارع جنات عدن النموذجية بمنطقة الشونة الجنوبية، والتي توفر 100 فرصة عمل دائمة، و200 فرصة عمل موسمية.

مزارع جنات عدن في الأردن

وبحسب ما ذكرته تقارير محلية، فإن مزارع جنات عدن التي تمتد على مساحة 900 دونم، تعتمد على نظام ري يعد الأول على المستوى الإقليمي، وهي تحتوي على 37 ألف شجرة عنب، تقوم بتصدير 75% من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، وكذلك 7500 شجرة نخيل.

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الملك عبدالله الثاني في زيارة إلى مزارع جنات عدن

وقد أعرب ملك الأردن خلال الزيارة عن فخره بهذا النوع من المشاريع الريادية والمتطورة، وما توفره من فرص عمل، حيث أكد على أهمية مساعدة الدولة للمزارعين الأردنيين للتحول من الزراعات التقليدية إلى الزراعات ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك استهداف الأسواق التصديرية.

وخلال زيارته للمزارع، اطلع الملك عبدالله الثاني على أحدث وسائل التكنولوجيا المستخدمة في الزراعة، وأيضاً مركز التعبئة والتغليف الذي يتم فيه فرز وتعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وفقاً لأعلى المواصفات والمعايير.

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وقد تحدث مالك المزارع، ثائر فيصل، إلى الملك عبدالله الثاني، حيث قال له أن مزارع جنات عدن ستعتمد على الطاقة المتجددة بدء من مطلع عام 2021، وهو ما سيخفف من تكلفة الإنتاج، ويحقق في الوقت نفسه الأمان الإنتاجي.

وأضاف أن هناك توجهاً للاستثمار على مساحة ألف دونم، من أجل زراعة البري والعليق والفراولة، بالتعاون مع إحدى الشركات الإماراتية، وذلك وفقاً لما جاء في التقارير.المزيد:

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