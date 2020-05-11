إيران والاتحاد الأوروبي يدعمان الحكومة الجديدة بالعراق

إبراهيم صالح/ الخليج 365

- خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من الرئيس الإيراني حسن روحاني

- في لقاء عقده الكاظمي مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي ببغداد

أعربت إيران والاتحاد الأوروبي، الإثنين، عن دعمهما لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.

جاء ذلك في بيانين منفصلين لمكتب الكاظمي، أحدهما لاتصال هاتفي تلقاه رئيس الوزراء العراقي من الرئيس الإيراني حسن روحاني، والثاني بشأن استقبال الكاظمي سفراء دول الاتحاد الأوروبي في العاصمة بغداد.

وأوضح البيان الأول أن روحاني أعرب عن تفاؤله بقدرة الكاظمي على قيادة العراق، وتطلع بلاده لتطوير العلاقات وفتح المنافذ الحدودية للحركة التجارية، وفق تدابير الإجراءات الوقائية للبلدين.

ووفق المصدر نفسه، بحث الجانبان هاتفيا "ملف التعاون الاقتصادي بشكل عام، وموضوع المناطق الصناعية المشتركة على وجه الخصوص".

وفي بيان منفصل، أعرب سفراء الاتحاد الأوروبي، خلال لقائهم بالكاظمي، عن ارتياحهم لما تضمّنه البرنامج الحكومي من إصلاحات والتزامات وحوار وتواصل مع المجتمع الدولي.

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كما أكدوا دعم بلدانهم لسيادة واستقرار العراق وجهوده في مواجهة تنظيم "داعش" الإرهابي، والتعاون لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والصحية في البلد العربي.

وبحسب البيان ذاته، أعرب الكاظمي عن تطلع بلاده لدعم دول الاتحاد الأوروبي في حربه ضد الإرهاب، وتضرر الاقتصاد جراء تفشي فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية.

ودعا الكاظمي الشركات الأوربية للعمل والاستثمار في العراق، متعهداً بتذليل العقبات واحترام حقوق الإنسان والحق في التظاهر السلمي وإجراء انتخابات حرة.

والخميس، صوت البرلمان العراقي بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329) على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية.

وجاء تمرير الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي الذي استقال على إثرها مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي.

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