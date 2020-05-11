كورونا.. 7 وفيات في السودان ومثلها بالكويت وواحدة باليمن

عواصم عربية/ الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا الإثنين في السودان والكويت وقطر وسلطنة عمان والمغرب ولبنان، عقب تسجيل وفيات وإصابات جديدة، وفق إحصاءات رسمية.

في السودان، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 7 وفيات و201 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.



وأضافت في بيان أنه بهذا الأرقام يرتفع العدد الكلي للإصابات منذ بداية الجائحة بالبلاد إلى 1365 متضمنة 70 حالة وفاة، و149 متعاف.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 وفيات ترفع الإجمالي إلى 65.

وأضافت في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية أنها سجلت أيضا 598 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي 9 آلاف و286.

وفي اليمن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل حالة وفاة و4 إصابات جديدة بكورونا في محافظة حضرموت شرقي البلاد.

وذكر مكتب وزارة الصحة بمديريات ساحل حضرموت في بيان أنه سجل حالة وفاة وأربعة إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وبهذا يرتفع إجمالي الإصابت في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، إلى 56 حالة بينها 9 وفيات وحالة شفاء.



وفي مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تم تسجيل إصابتين بالفيروس، بينهما وفاة، وفق آخر إحصاء السبت.



وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1103 إصابات جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 23 ألفا و623.

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وأوضحت الوزارة في بيان أن إجمالي الإصابات يتضمن 14 وفاة، وألفين و840 حالة تعاف.



من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان تسجيل 174 إصابة، و94 حالة شفاء.



وأوضحت في بيان أنه بهذه الأرقام يصل إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و 573، بينها 17 وفاة، وألف و211 حالة تعافٍ.



وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 6226، عقب الكشف عن 163 إصابة جديدة.

وقالت الوزارة، عبر موقعها الخاص بفيروس كورونا إن عدد المتعافين من المرض ارتفع إلى 2759، بعد تماثل 205 حالة جديدة للشفاء.

وبحسب وزارة الصحة، فلم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة، ليستقر إجمالي الوفيات عند 188 حالة.

وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا ليصل الإجمالي إلى 859.‎

وأضافت في بيان أن عدد الوفيات استقر عند 26، وبلغت حالات الشفاء 234.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و201 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 284 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و502 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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