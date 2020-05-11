قوات الحكومة الليبية تشن 6 ضربات جوية على قاعدة الوطية

وليد عبد الله/ الخليج 365

شن سلاح الجو التابع للحكومة الليبية، الإثنين، 6 ضربات استهدفت آليات عسكرية وتمركزات لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، بقاعدة الوطية الجوية، غرب العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الجيش الليبي محمد قنونو، في تصريح نشره المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب عبر "فيسبوك".

وقال قنونو إن "سلاح الجو نفّذ 6 ضربات جوية داخل قاعدة الوطية استهدفت 3 سيارات مصفحة وآليتين عسكريتين وتمركزات لعناصر مليشيا حفتر"، دون مزيد من التفاصيل.

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و"الوطية"، أكبر قاعدة عسكرية في المنطقة الممتدة من غرب العاصمة طرابلس إلى الحدود التونسية، وسيطرت عليها مليشيات موالية لحفتر قبل 6 سنوات، وجعلتها مركزا لقيادة العمليات الغربية، ونقطة لحشد القوات القادمة من الشرق الليبي، كما تستخدم لقصف عدد من مناطق طرابلس.

وتواصل القوات الحكومية محاصرة قاعدة الوطية، عقب مقتل آمر (قائد) حمايتها أسامة مسيك، الثلاثاء، خلال عملية التحرير.

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشن مليشيات حفتر، المدعومة من دول إقليمية وأوروبية، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.