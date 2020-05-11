إصابات كورونا في الدول الإسلامية تتجاوز 476 ألفا

إسطنبول/ الخليج 365

بلغت حصيلة إصابات فيروس كورونا في الدول الإسلامية، الإثنين، 476 ألفا و335، بحسب إحصاء رسمي.

جاء ذلك في أحدث إحصاء لمنظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة بينها تركيا)، الإثنين، عبر موقعها على الإنترنت.

وبلغ إجمالي إصابات كورونا في الدول الإسلامية، 476 الفاً و335، بينها 15 ألفا و290 وفاة.

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ووفق المصدر ذاته، فإن بين الإصابات، 248 ألفا و371 حالة تعاف.

وجاءت تركيا في المرتبة الأولى بقائمة الإصابات بين الدول الإسلامية بـ138 ألفا و657، بينها 92 ألفا و691 متعافيا.

فيما حلت إيران في المرتبة الثانية بـ107 آلاف و603، ثم السعودية ثالثا بـ 39 ألفا و48، تليها باكستان بـ30 ألفا و941، وفق المصدر ذاته.

وحتى ظهر الإثنين، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و201 آلاف حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 284 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و502 آلاف، وفق موقع "worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس.

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