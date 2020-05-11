الصحة .. تسجيل 1966 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” .

وأضاف متحدث “الصحة” الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس “كورونا” أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 41014 حالة حتى الآن ، بينها 28022 حالة نشطة، منها 149 حرجة تتلقى الرعاية المناسبة.

كما تم تسجيل 1280 حالة تعافي، ليصل مجموع المتعافين إلى 12737 حالة.

وأوضح أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 255 حالة.