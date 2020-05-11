شركة هواوي تعلن عن إطلاق هاتفها الذكي Y8 الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة هواوي عن إطلاق هاتفها الذكي Y8 الجديد بكاميرا سيلفي مزدوجة لتلبية متطلبات الشباب من مستخدمي تطبيقات أنستقرام وتيك توك.



وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي الجديد يتضمن عدستين على الجانب الأمامي على الرغم من أن جميع الموديلات الفاخرة تشتمل على مستشعر واحد لكاميرا السيلفي.

وأشارت هواوي إلى أن المستشعر الثاني بالكاميرا الأمامية يعمل بدقة 2 ميجابيكسل ويوفر معلومات العمق للصور، وبالتالي فإنه يمكن إخفاء خلفية الصور، التي يتم التقاطها بالعدسة الرئيسية بدقة 8 ميجابيكسل، وبالتالي الحصول على تأثير مشابه لكاميرات DSLR.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد قامت الشركة الصينية بتركيب كاميرا ثنائية، ويعمل المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابيكسل مع مستشعر العمق بدقة 2 ميجابيكسل.

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وبطبيعة الحال توفر الكاميرا الخلفية جميع وظائف الذكاء الاصطناعي، وجميع فلاتر الجمال حتى تبدو الصور أفضل في ظل ظروف الإضاءة السيئة.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لهاتف هواوي Y8 الجديد على شاشة LCD قياس 6.5 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة Full HD+ ومعالج Kirin 710 SoC .

كما يتضمن الهاتف ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت، والتي يمكن زيادتها عن طريق بطاقة الذاكرة الخارجية microSD.

ويزخر هاتف هواوي الجديد ببطارية سعة 4 آلاف مللي أمبير ساعة، ولا تزال الشركة الصينية تعول على قابس الشحن microUSB بدلا من منفذ USB-C، ويعتمد على نظام جوجل أندرويد 9 (Pie) وواجهة المستخدمEMUI 9.1 مع توافر خدمات جوجل.

واستحوذت شركة هواوي الصينية التي تعد ثاني أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم بعد منافستها الكورية سامسونج على 41.4٪ من السوق الصينية خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ33.9٪ قبل عام. وارتفعت شحناتها الإجمالية بنحو 1٪ إلى 30.1 مليونًا. وفقًا لما نشرته البوابة العربية للأخبار التقنية.