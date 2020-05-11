صالة عرض رقمية من «إنفينيتي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تستعد شركة إنفينيتي الشرق الأوسط، لإحداث ثورة في تجربة العملاء في العصر الرقمي من خلال إطلاق منصة «صالة عرض المستقبل»، خدمة ضابط الإعدادات من إنفينيتي. متوفرة في 11 سوقاً حول العالم بما في ذلك دولة الإمارات، والسعودية والكويت وعُمان ولبنان، توفر المنصة الجديدة تجربة رقمية جديدة تجمع بين الوكيل والراغبين بشراء السيارات أينما كانوا من خلال استخدام محتوى واقعي، ومخصص وعالي الجودة. ومن خلال منصة ضابط الإعدادات من إنفينيتي، يمكن للعملاء استكشاف وتعديل ستة نماذج إنفينيتي بلمسة واحدة قبل طلب عرض أسعار أو حجز اختبار القيادة أو مشاركة الطراز المخصص مع أي شخص آخر.

وقال ماركوس ليث المدير التنفيذي لشركة «إنفينيتي الشرق الأوسط»: «تواجه شركات تصنيع السيارات العالمية حاجة ملحة للجمع بين العالم المادي والعالم الرقمي، ونحن في شركة إنفينيتي اتخذنا خطوة أخرى لتمكين عملائنا من التواصل معنا في أي وقت ومن أي مكان. انطلاقاً من كونها نموذجاً للابتكار واستشراف المستقبل، نحن فخورون بأن منطقة الشرق الأوسط هي الدافع والوجهة الأولى لاختبار ضابط الإعدادات من إنفينيتي، ونتطلع للتواصل مع عملائنا وفقاً لمستويات جديدة من الابتكار».

صممت منصة «ضابط الإعدادات من إنفينيتي» لتوفير تجربة تفاعلية ومبتكرة، وبإمكان المستخدمين الوصول إلى المنصة من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بوكلاء شركة إنفينيتي في المنطقة. ويمكن للمستخدمين استكشاف سبعة طرز جديدة من إنفينيتي، والتعرف إلى ميزاتها ومواصفاتها من خلال نقاط تفاعلية بما في ذلك سيارات الدفع الرباعي المتميزة وسيارات إنفينيتي QX80 وQX50. بالإضافة إلى عرض المظهر الخارجي والداخلي للسيارة في شكل ثلاثي الأبعاد، يمكن للمستخدمين اختيار الألوان والتشطيبات، وسماع الصوت الفريد لكل سيارة مع بدء تشغيل المحرك، ووضع الطراز في خلفية واقعية للحصول على تجربة في سيناريو حقيقي. ويمكن للمستخدمين بعد ذلك الحصول على عرض أسعار، وحجز اختبار قيادة، و/ أو مشاركة الطراز المخصص مع أي شخص أو تحميله لعرضه في وضع عدم الاتصال، والذي يعمل بسلاسة على جميع الأجهزة (الكمبيوتر الشخصي، الهواتف المحمولة، الأجهزة اللوحية) للحصول على تجربة محسنة.