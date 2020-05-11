بيان من وزارة المالية حول ضريبة القيمة المضافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: عبير أبو شمالة

أصدرت وزارة المالية في الإمارات بياناً نفت فيه وجود أي خطط في الوقت الراهن لرفع ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات والمفروضة حالياً بنسبة 5%، مؤكدة التزام الوزارة بتحقيق مستهدفاتها وخططها التنموية المعتمدة».

وأشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية في البيان إلى أن تركيز الوزارة حالياً ينصب في العمل مع كافة الجهات الحكومية وفق توجيهات القيادة الرشيدة لمراجعة الأولويات لمرحلة «ما بعد كوفيد-19» وإعادة توجيه الموارد المالية للاستعداد للمستقبل ومواصلة النمو وضمان أمن وسلامة المجتمع والأفراد.

وقال: «نعمل في وزارة المالية على دراسة منظومتنا المالية وتعزيز جاهزيتها لإدارة المرحلة المقبلة، لدعم كافة القطاعات الحيوية، عبر وضع برامج ومشاريع مبتكرة تعزز من قدرتنا على مواصلة المسيرة التنموية وتضع الإنسان في رأس أولوياتها، لبناء مستقبل آمن للأجيال القادمة، وتحقيق الرفاه والاستقرار لمجتمعنا. وقد حرصت دولة الإمارات على تطبيق إجراءات احترازية، وإطلاق حزمة من المبادرات المالية والاقتصادية، والتي تعمل بمجملها على حماية الاقتصاد الوطني وتمكين قطاعات الأعمال، لتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في الدولة».

وكان الخوري أكد في اتصال مع ”الخليج 365” عدم وجود أي خطط لرفع النسبة الرئيسية المطبقة لضريبة القيمة المضافة. وأوضح رداً على سؤال حول قرار السعودية مضاعفة نسبة القيمة المضافة 3 مرات إلى 15% وتأثير القرار على الاتفاق بين دول المنطقة بخصوص ضريبة القيمة المضافة بقوله: أن لكل دولة في دول مجلس التعاون الخليجي حق اتخاذ القرارات الخاصة بها بما يتناسب وأوضاعها دون أن يفرض ذلك تغييرات على بقية الدول. وذكر أن نسب الضريبة المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي ليست موحدة فكل دولة تتخذ القرارات على هذا المستوى وفق أوضاعها، مؤكداً أن وزارة المالية في الإمارات ليس لديها أي خطط لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة عن مستواها الحالي وهو 5%.

وأعلنت السعودية الإثنين عن سلسة إجراءات لدعم المالية، من بينها رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% اعتبارا من أول يوليو/ تموز 2020.