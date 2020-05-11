الاتحاد العربي للسلة ينظم دورة تحكيم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينظم الاتحاد العربي للسلة دورة تدريبية مجانية للحكام العرب في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 20 مايو الجاري، وخاطبت الأمانة العامة للاتحاد الاتحادات العربية الـ22 لترشيح أسماء الحكام الراغبين في المشاركة وملء البيانات اللازمة وإرسالها على البريد الإلكتروني للاتحاد العربي على أن تقام الدورة «أون لاين» عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالاتحاد.

وأكد اللواء «م» إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي لكرة السلة، حرص اتحاده على تنظيم مثل هذه الدورات التدريبية سواء للحكام أو المدربين استثماراً لفترة التوقف التي فرضها تفشي فيروس كورونا وقال إن الاتحاد سيقدم كل التسهيلات اللازمة للراغبين في المشاركة في الدورة. وذكر القرقاوي أن الاتحاد على تواصل مستمر مع الاتحادات الأعضاء لتنفيذ البرامج التي وضعت للموسم الجديد.