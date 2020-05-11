«كينازات» بروتين إنذار للنباتات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

توصلت دراسة يابانية، إلى أن النباتات تحتوي على نظام إنذار من الحيوانات المفترسة والحشرات، وذلك من خلال بروتينات تسمى «كينازات» شبيهة بمستقبلات «رالكس» التنبيهية للأخطار. ما يساهم في تحديد مكافح لآفات نباتات المحاصيل، لتجنب تكبد خسائر دون الضرر بها، ودعم تطوير منتجات زراعية جديدة.

أجرى العلماء دراستهم على أوراق نبات فول الصويا، بالاستناد إلى دراسات سابقة، لنباتات مثل «اللوبيا والأرابيدوبسيس»، وهي نباتات زهرية اللون، تشترك مع الصويا بمستقبل «رالكس».

واكتشف العلماء 15 جيناً في أوراق الصويا، وزرعوا 15 نوعاً من نبات الأرابيدوبسيس لمعرفة وظيفة كل جين، حين تقوم الحشرات بإطلاق مواد كيميائية تدعى «إتش دي إس» تفرزها أثناء محاولتها تدمير النباتات؛ وتقوم الأخيرة بتنشيط آلية الدفاع عن نفسها من خلال البروتين المكتشف، الذي يحتوي على جينات تعمل على مقاومة تلك المواد حيث تطلق إفرازات تدعى«جمك1 وجمك2».