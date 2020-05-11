«قراءات قرآنية».. وقفة في رحاب السور



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأخذ إذاعة القرآن الكريم من الشارقة مستمعيها خلال شهر رمضان الكريم إلى رحاب السور القرآنية وجميل معانيها وتلاوتها مع الدورة الثالثة من برنامج «قراءات قرآنية» الذي يختصر في كل من حلقاته أجمل المعاني في آيات الذكر الحكيم، خلال الختمة الرمضانية للإذاعة.

ويهدف البرنامج الذي لقي استحساناً كبيراً من الجمهور خلال دورتيه الأولى والثانية، إلى إطلاع المستمعين على الفوائد المستنبطة من آية واحدة في كل حلقة، إلى جانب تعريف المستمعين بالقراءات العشر المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح ومختصر.

وقال عبد السلام النعيمي معد البرامج الدينية في إذاعة القرآن الكريم من الشارقة: تفردت برامج إذاعة القرآن الكريم من الشارقة، وتميزت بتنوعها، وشمولها لمختلف العلوم القرآنية، إذ تجمع بين الفائدة، والاختصار، إذ لا تزيد مدة أي برنامج تبثه الإذاعة عن أربع دقائق، تطبيقا للقول المأثور (خير الكلام ما قل ودل).

وأضاف النعيمي: إن الإذاعة تعتمد على تقديم عدد كبير من الفواصل الدينية، التي تترك أثراً وفائدة لدى المستمعين، بالإضافة إلى أن البرامج القصيرة، تجد قبولاً لدى الكثير من المستمعين، لما تقدمه من معلومات قيمة في دقائق معدودة.

وتسعى إذاعة الشارقة إلى تقديم حزمة من البرامج الثرية والمفيدة التي تلبي حاجة الجمهور، وتلائم ذائقة المستمعين، وتشمل البرامج التوعوية، والتلاوات الحصرية، ودروس الوعظ والإرشاد، والنصائح الدينية، والمسابقات التفاعلية الهادفة، التي تقدم المفيد من المعلومات.