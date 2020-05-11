«بيت العود في ضيافتك».. رسالة أمل في وقت التباعد الاجتماعي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي عن تنظيمها لسلسلة «بيت العود في ضيافتك» وهي جلسات موسيقية حية افتراضية يحييها نخبة من موسيقيي بيت العود بمشاركة أسطورة العود نصير شمة، لبث رسالة أمل في المجتمع خلال إجراءات التباعد الاجتماعي.تأتي هذه الجلسات استكمالاً للسلسلة الموسيقية التي تم إطلاقها عبر الإنترنت في إبريل الماضي، وشهدت إقامة عدد من الحفلات الموسيقية، بما في ذلك حفل «القانون الجديد»، و«غناء شهر رمضان المبارك»، وحفل «نصير شمة والأصدقاء»، الذي قدم من خلاله موسيقيو بيت العود من جميع دول العالم حفلاً متكاملاً من منازلهم بإشراف فني من نصير شمة.يتم بثّ الجلسة الموسيقية عبر الإنترنت بعد غد الأربعاء الساعة 8:30 مساءً، بعنوان «قصة العود» التي تحتفي بتنوع الآلات الموسيقية المستخدمة في الموسيقى العربية الكلاسيكية، حيث سيتم استعراض مجموعة كبيرة من الآلات التي يتم تدريسها في «بيت العود» مثل العود والكمان والقانون والتشيللو.

هوية ثقافية

تستمر الدائرة في تقديم جلسات افتراضية قادمة لكل من «بيت العود» وموسم موسيقى أبوظبي الكلاسيكية، ليتضمن حفلاً بعنوان «يونيفرسال موزارت» في 3 يونيو لتسليط الضوء على عبقرية فولفجانج أماديوس موزارت الموسيقية، ويقدم الحفل كل من نصير شمة مع موسيقيين من بيت العود، إلى جانب عدد من العازفين الكلاسيكيين من أوروبا وآسيا، مع التركيز بشكل خاص على المؤلفات المستوحاة من العالم العربي.

وسيكون للغناء العربي الكلاسيكي نصيب من برنامج الحفلات الافتراضية في 17 يونيو، كجزء من تكريم بيت العود للغناء العربي الكلاسيكي، بصفته مركزاً للهوية الثقافية والتراث الموسيقي في العالم العربي، ويُحيي نصير شمة هذا التراث العربي الغني إلى جانب عدد من خريجي بيت العود ومعلميه المتميزين، من خلال تقديم تجربة موسيقية وغنائية استثنائية تكريماً للأصوات العربية المهمة مثل أم كلثوم وفيروز وغيرهم.

وقال نصير شمة: من المهم في مثل هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها العالم، تعزيز الشعور بالمجتمع والعمل الجماعي ونشر الأمل، وإنني أرى بأن أفضل طريقة لبثّ الأمل في المجتمع هي من خلال الموسيقى، ومن هنا رأينا تنظيم سلسلة «بيت العود في ضيافتك» والتي أتاحت الفرصة لي ولزملائي من الموسيقيين الوصول إلى الناس في بيوتهم حول العالم بأمان، لمشاركة ونشر رسالة الأمل والتضامن عبر ألحان كلاسيكية وتجارب غنائية لا يمكن تفويتها لإعطاء المشاهدين جرعة موسيقية مفعمة بالأمل.

ونصير شمة مايسترو عراقي عالمي، وعازف عود متميز حائز أكثر من 60 جائزة ووساماً، وأصدر عدداً من الألبومات الموسيقية في إيطاليا ومصر والجزائر والمملكة المتحدة، مع أكثر من 60 مقطوعة موسيقية. حصل على لقب «فنان اليونيسكو من أجل السلام» و«سفير النوايا الحسنة» لدى جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولية، ويواصل شمة تسخير موهبته لنشر رسالة الأمل في المجتمع إلى جانب عدد من خريجي بيت العود الموهوبين ومعلميه بمن فيهم شيرين تهامي، بسام عبد الستار، محمد ضحي، أحمد طه، علي الدريدي وفطين كنعان.