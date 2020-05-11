مصابيح قاتلة للبكتيريا والفيروسات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

طور علماء من جامعة كولومبيا الأمريكية، جهاز مصباح «يو في سي» قاتل للبكتيريا والفيروسات في غضون دقائق، من خلال «الأشعة فوق البنفسجية»، والتي يصل طولها الموجي إلى 222 نانو متر، ومن المقرر أن يدخل خدمة العمل في المستشفيات والمطارات ومحطات القطار والمدارس وصناعة تجهيز الأغذية، في أكتوبر القادم، للقضاء على فيروس «كورونا».

وأنتج المصباح في عام2013، لتطهير مصانع إنتاج العقاقير الطبية، قبل تطويره للقضاء على «كوفيد-19»، وإقحامه في العديد من الأماكن، بما لا يتسبب في ضرر على الإنسان.

وأجرى العلماء اختباراتهم على الفئران لمدة 8 ساعات يومياً، وخمسة أيام في الأسبوع على مدار شهر كامل، واستطاعت تحمل الأشعة أعلى من البشر بـ 20 مرة، حيث ثبت أنها ليست خطرة ولا تسبب سرطان الجلد.

وتقوم شركة أمريكية تابعة لشركة «أوشو» اليابانية بتصنيع المصابيح الجديدة، بعد أن تم استخدامها في بعض المستشفيات اليابانية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب في أواخر إبريل الماضي، ابتكار طريقة لقتل فيروس«كورونا» في الأجساد من خلال استخدام الأشعة فوق البنفسجية.

وقال شينجي كاميدا، رئيس فرع شركة «أوشو» اليابانية في الولايات المتحدة الأمريكية: يتم الآن تصنيع المصابيح لشركات الطيران والسفن السياحية والمطاعم، في محاولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها من خلال تأمين هذه الأماكن العامة والتي تعتبر مصدر انتقال الفيروس. وأضاف: يجري العمل على تطوير الجهاز ليقتل الفيروسات أثناء تواجدها في الجو.