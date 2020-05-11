جائزة حمدان بن محمد للتصوير تعلن الفائزين في «التضامن»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة «إنستجرام» لشهر إبريل الماضي، والتي كان موضوعها «التضامن».

نسخة إبريل من المسابقة شهدت اكتساحاً للعدسة الإندونيسية من خلال حجز 4 مراكز في قائمة الفائزين من خلال المصورين أجار سيتيادي وبيسا جونيسا مونتي ونور إسكندر، كما فاز ديسريان إريستا بجائزة «اختيار الجمهور»، واستمرَّت حالة التألق العراقيّ الحاضرة من مسابقة مارس، من خلال المصور العراقي مرتضى عماد الجعب. ويحصل الفائزون على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وتُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على «إنستجرام».

وقال ديسريان إريستا: التقطتُ الصورة الفائزة في مارس 2016، خلال حدوث فيضان في مدينة «بادانج» غرب سومطرة. وكانت قوات الجيش والشرطة والمتطوعين يعملون على إجلاء المواطنين المتضررين. لم يكن ذلك سهلاً، إذ تطلَّبت الصورة مني الخوض في مياهٍ بعمق حوالي متر. وتُظهر الصورة رجلاً من غرب سومطرة يتضامن مع المتضررين ويساعدهم. هذا ليس فوزي الأول، لكن السعادة تغمرني لأن هذه المسابقة مرموقة عالمياً، وفوزي بها سيدعم مسيرتي المهنية والحصول على أصدقاء جدد من المصورين في دول أخرى.

مرتضى عماد الجعب يقول عن صورته الفائزة: التقطتُ الصورة في بغداد عام 2019 خلال احتجاجات مناهضة للحكومة من قبل مجموعة من الشباب المتضامنين. سبق لي الفوز بالعديد من مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل لكن طعم هذا الفوز مختلف وسيساعدني في تطوير مهاراتي في التصوير الفوتوغرافي وفي تحقيق طموحي بالوصول لأفضل مستويات الأداء البصريّ.

وقال علي خليفة بن ثالث الأمين العام للجائزة: العالم بأسره يعيش تحدياً صعباً، وفي هذه الظروف يحتاج البشر إلى من يطمئنهم ويشعرهم بالأمل. العديد من الأمم اختبرت أنواعاً مختلفة من التحديات واستطاعت تجاوزها بروح التعاون والتضامن والإصرار على النجاح. استمتعنا بالاطّلاع على نماذج تُجسّد التضامن بأساليب بصرية رائعة. ونبارك للفائزين وأدعو باقي المشاركين لبذل المزيد من الجهد وتطوير الأداء ودوام المشاركة في النسخ القادمة.