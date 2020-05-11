«المركزي» يشارك في استضافة «فينتك أبوظبي» 24 نوفمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن المصرف المركزي في الإمارات وسوق أبوظبي العالمي عن تعاونهم لتنظيم واستضافة الدورة الرابعة من فينتك أبوظبي، التي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين 24 إلى 26 نوفمبر 2020، حيث سيجمع فينتك أبوظبي، الذي أصبح الحدث الأهم في مجال التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهم رواد الفكر وصناع السياسات وكبرى المؤسسات المالية والتكنولوجية والمختصين الأكاديمين والمبتكرين لمناقشة آخر وأهم المواضيع والتحديات التي من شأنها رسم مستقبل الاقتصاد الرقمي.

تعزز هذه الشراكة التركيز والجهود الوطنية في القطاع المالي، كما ستسرع من وتيرة الابتكارات في مجال الخدمات المالية والتكنولوجية بما يخدم المجتمعات في الدولة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال عبدالحميد سعيد، محافظ المركزي: «يسعدنا التعاون مع سوق أبوظبي العالمي لاستضافة فينتك أبوظبي 2020، الذي تتوافق أهدافه مع جهود المصرف المركزي لترسيخ مكانتا كهيئة تنظيمية مسؤولة عن تعزيز قطاع الخدمات المالية وسلوك الأسواق.

وأضاف: «نسعى من خلال إنشاء مكتب التكنولوجيا المالية إلى خلق بيئة ملائمة لتمكين ابتكارات التكنولوجيا المالية وتسهيلها في الدولة وإلى مواصلة تعزيز مفهوم الابتكار المالي. ونتطلع للعمل مع سوق أبوظبي العالمي وجميع شركائنا الاستراتيجيين لتحقيق أهدافنا المشتركة والتي تتضمن دفع عجلة الابتكار التكنولوجي ورفع مستوى خدمة وتجربة العملاء وتحقيق الشمول المالي في دولة الإمارات».

تجدر الإشارة إلى أن المصرف المركزي وضع استراتيجية للتكنولوجيا المالية وخريطة طريق تضم خمس ركائز استراتيجية للمساعدة في بناء بيئة التكنولوجيا المالية، وهي البحث وتطبيق حلول التكنولوجيا المالية لتلبية احتياجات القطاع المصرفي، وتأسيس واجهة تنظيمية بين المشاركين في السوق والمهمات التنظيمية للمصرف المركزي، وتبادل أفكار التكنولوجيا المالية وتيسير المشاريع المشتركة بين السلطات الرئيسية وأصحاب المصلحة، واستحداث برنامج لاستقطاب المواهب في مجال التكنولوجيا المالية، إضافة إلى إنشاء نموذج شراكة مع السلطات التنظيمية الرئيسية وأصحاب المصلحة دولياً وإقليمياً.

ومن جانبه، قال أحمد علي الصايغ، وزير دولة ورئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «نفخر باستضافة وتنظيم مهرجان فينتك أبوظبي 2020 المرتقب هذا العام بالشراكة مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يلعب دوراً أساسياً في تنمية وتطوير قطاع الخدمات المالية والاقتصاد بشكل عام في الدولة. معاً سنتمكن من دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية بشكل أكبر وتعزيز بيئة الأعمال المتكاملة لهذه الشركات في الدولة والمنطقة كافة».

ومنذ انطلاقه في 2017، ساهم فينتك أبوظبي في تقديم مبادرات رائدة تدعم نمو الشركات الناشئة والخدمات المالية في أبوظبي والمنطقة. وكما أصبح فينتك أبوظبي المنصة الرئيسية المختصة في التكنولوجيا المالية والتي تعكس مكانة أبوظبي والدولة كشريك ومنصة للابتكار والأبحاث وتطوير المواهب والتعاون في قطاع التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الجدير بالذكر، أن سوق أبوظبي العالمي والمركزي مستمران في مراقبة الظروف الراهنة والتغيرات المستمرة نتيجة لانتشار وباء كورونا المستجد، وذلك من منطلق حرصهم على صحة وسلامة كافة المشاركين في الحدث، وسيتم الإعلان عن أي تغييرات في تفاصيل الحدث.