نجاح كبير لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج فئة 20 سنة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهدت بطولة الشارقة الدولية للشطرنج فئة 20 سنة مشاركة 110 لاعبين ولاعبات، وأقيمت البطولة في نسختها الـ 25 «أون لاين» ونظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو حاكم الشارقة وبمتابعة الشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس مجلس إدارة النادي.

كان ضمن المشاركين أبطال الإمارات سلطان الزعابي لاعب المنتخب و بطلة العالم روضة السركال وبطلة العرب وافية درويش وحارب الشامسي من نادي العين ومحمد سعيد اليليلي نجم نادي الفجيرة وحمد عصام وسيف أحمد من نادي الشارقه وخليفة البلوشي من نادي دبي، وشهدت البطولة نجاحاً فنياً وتقنياً كبيرين، وحصل على المركز الأول وجائزة أفضل لاعب تحت 20 سنة الهندي ديفاني كوش من أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، وحصل عمار السدراني على جائزة أفضل لاعب تحت 16 سنة من نادي الفجيرة للشطرنج، وفيشال كوداري أفضل لاعب تحت 14 سنة، ولوخان كجي من أكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج أفضل لاعب تحت 12 سنة، وكري ستوف أفضل لاعب تحت 10 سنوات وداكش ديليب أفضل لاعب تحت 8 سنوات.