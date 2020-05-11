ملتقى مجلس دبي يحث الرياضيّات على مواصلة التدريب



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مجلس دبي الرياضي، أمس الأحد، الملتقى الافتراضي للاعبات أندية دبي الذي التقت فيه لجنة المرأة والرياضة بالمجلس مع أكثر من 40 رياضية من أندية دبي وحمل اللقاء عنوان «صحتك ولياقتك في ظل كوفيد 19».

واستعرضت لجنة المرأة والرياضة مع لاعبات أندية دبي الوضع الحالي لرياضة المرأة، وذلك بمشاركة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، وروضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، وفوزية فريدون مديرة اللجنة، وأعضاء اللجنة والدكتورة دانة الحموي الطبيبة وأخصائية التغذية السريرية، وأدار اللقاء الإعلامية والكاتبة الرياضية فرح سالم.

وقدمت الشيخة شمسة الشكر إلى مجلس دبي الرياضي لحرصه ومتابعته لصحة ولياقة لاعباتنا من خلال التواصل الدائم معهن والاطمئنان على صحتهن وشكرت لجنة المرأة على تنظيم هذا اللقاء، وقالت: «خلال هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها العالم يجب أن تتوحد جهودنا وأن نتقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، وأن نشجع بناتنا على ممارسة الرياضة من المنزل، وكانت أنديتنا لها السبق في اتخاذ القرار بوقف النشاط، كما فعل اتحاد الطائرة الشيء ذاته في نفس الوقت».

وأضافت الشيخة شمسة: «ممارسة الرياضة باستمرار مهمة جداً حتى لو بمعدل أقل من السابق وخاصة خلال هذه المرحلة حتى لا تفقد اللاعبات لياقتهن، ونحن نعمل على وضع خطة للاستعداد لرجوع النشاط في الوقت الذي تحدده قيادتنا الرشيدة، وسنقوم باتخاذ كافة الاحتياطات والإجراءات الصحية الاحترازية اللازمة لضمان سلامة اللاعبات في حال عودة النشاط، ويجب أن يتم التعقيم الشامل في الأندية ووضع بوابات تعقيم ذاتي في مداخل الأندية، لكن خلال الوقت الحالي أدعو جميع اللاعبات إلى الالتزام بالتوجيهات التي توصي بها الحكومة والبقاء في المنزل».

وشكرت روضة المحرزي رئيسة لجنة المرأة والرياضة الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم على مشاركتها في اللقاء وأكدت حرصها على الحضور في كافة المناسبات الخاصة بالمرأة ومتابعتها أنشطة اللجنة كافة باستمرار، وقالت: «نجتمع اليوم لنواصل معاً التحدي ونستكمل مسيرة الإنجازات ونتجاوز سوياً جائحة فيروس كورونا من خلال المحافظة على استمرارية نشاطنا الرياضي وفي ذات الوقت نحقق التباعد الاجتماعي للحفاظ على صحتنا ولياقتنا».

وأكدت أهمية الدعم الذي تقدمه الأندية للاعبات للمحافظة على لياقتهن في المنزل، وأهمية العامل النفسي من خلال التشجيع المستمر والمتابعة الدؤوبة، وأضافت: «المرأة الإماراتية قادرة ولديها من الإبداع ما يصل بطموحها الرياضي إلى العالمية، لذلك تسعى لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي إلى إتاحة الفرص وخلق المساحات الواسعة لتناسب إبداع وتميز المرأة، كما نعمل على فتح الباب للنساء من جميع المستويات البدنية لاستقطاب أفضل المواهب من اللاعبات صاحبات المهارات العالية والطموح الكبير للارتقاء بمستوياتهن إلى الأفضل».

وشاركت في الملتقى الدكتورة دانة الحموي الطبيبة وأخصائية التغذية السريرية التي قدمت نصائح للاعبات حول كيفية المحافظة على اللياقة البدنية من خلال التغذية السليمة والابتعاد عن الأطعمة غير الصحية، واستعرضت أهم العوامل التي يجب الالتزام بها للحفاظ على الصحة والرشاقة باستمرار وهي تناول الطعام الصحي، واتباع العادات الصحية، والحركة المستمرة، والنوم ساعات كافية يومياً، وبث الطاقة الإيجابية والتشجيع على التفكير الإيجابي.