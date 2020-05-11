«البيئة والمحميات» بالشارقة تصادر 1265 جهازاً محظوراً لتقليد أصوات الطيور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ميرفت الخطيب

صادر قسم التفتيش الخارجي بهيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة، 1265 جهازاً لإصدار أصوات الطيور المحظورة، في عدد من المناطق، عن طريق تنفيذ حملات مكثفة لرصد هذه الأجهزة التي تقوم بإصدار أصوات تشبه أصوات طيور الكروان وتحاكيها لتنجذب إليها من مسافات بعيدة، وتستقر في أماكن تواجد الأجهزة، ما يسهل عملية صيدها، وذلك منذ دخول الموسم وحتى نهاية إبريل 2020.

وقالت هنا سيف السويدي، رئيسة الهيئة: «تقوم الهيئة بتنفيذ أهدافها ومهامها على أكمل وجه، بهدف الحفاظ على البيئة وحمايتها، ونشر الوعي بأهمية المحافظة عليها مجتمعياً، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وتنفيذاً لرؤيته بالمحافظة على البيئة وصون التنوع الحيوي، وبناءً على ذلك فإن الفرق المختصة تجوب مختلف المناطق وهي تتابع محاولات البعض القيام بالصيد الجائر واستخدام الأدوات والأجهزة لتنفيذ هذه المهمة غير القانونية، وتعمل على مصادرة تلك الأجهزة والمعدات، كما أنها تقوم بحملات توعية بخصوص مخاطر الصيد الجائر وضرورة ابتعاد السكان عنه».

ولفتت إلى أن الهيئة تسعى جاهدة لمكافحة الصيد الجائر، وحظر استخدام الأجهزة والمعدات التي تعمل على تضليل الطيور وخداعها بغرض صيدها، مؤكدة أن الحفاظ على الطيور المهاجرة يعد من القضايا المعنية بحماية منظومة التنوع الحيوي في الدولة، كما يعتبر من الأهداف الاستراتيجية للهيئة من خلال تطبيق قانون إنشائها والصادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة تستخدم لصيد بعض أنواع الطيور المهاجرة والمهددة بالانقراض، ومن أهمها طيور الكروان.

ووفق قرار المجلس التنفيذي رقم 12 لسنة 2014، يمنع تداول وحيازة واستخدام أجهزة تقليد أصوات الطيور البرية في إمارة الشارقة، حيث يحظر استخدام مثل هذا النوع من الأجهزة في عمليات صيد الطيور وخاصة طائر الكروان المهاجر، غير الشائع تواجده في الدولة، الأمر الذي يترتب عليه أضرار بليغة بالبيئة البرية، مع تغيير في سلوك الطيور، ولذلك تقوم الهيئة بمصادرة هذه الأجهزة، بهدف حماية الحياة البرية من الصيد الجائر، وصيانة الثروات الطبيعية من الاستنزاف.