المحكمة الاتحادية العليا تلغي حبس متهم بالتزوير

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: آية الديب

أيدت المحكمة الاتحادية العليا الطعن على حكم استئنافي، قضى بمعاقبة متهم بتزوير تاريخ انتهاء رخصة تجارية لمطبعة بالحبس سنة، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً، مؤكدة أن الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتوفّيه حقه في الرد.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهم ارتكاب تزوير في صورة محرر رسمي، وهو رخصة تجارية باسم مطبعة بأن غيـّر تاريخ انتهاء الرخصة بنيّة استعماله كمحرر صحيح، وتم استعمال تلك الصورة مع علمه بأنها مزورة، كما أسندت للمتهم مع آخر الاستيلاء لنفسيهما على (جهاز آيباد) مملوك للمجني عليه، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية وهو جعلهما واقعة صورة الرخصة التجارية المزورة في صورة واقعة صحيحة، وكان من شأن ذلك خداع شركة الاتصالات وحملها على تسليم جهاز الآيباد للمتهم.

وقضت محكمة أول درجة على المتهم بالبراءة، مع مصادرة صورة المحرر المضبوطة، فاستأنفت النيابة العامة الحكم، ودانت محكمة الاستئناف المتهم وعاقبته بالحبس سنة، فطعن على الحكم، مشيراً إلى أن الجريمتين منسوبتان إليه على سند بأنه كان لديه القصد الجنائي بالرغم من دفاعه بأن الطلب المقدم لشركة الاتصالات لتجديد الاشتراك لا يحمل توقيعه، وأنه لم يتسلم أي جهاز وأن الذي استلمه هو شخص آخر بما ينفي أركان التزوير في حقه.

من جهتها أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن الطعن في محله، مشيرة إلى أن الحكم يجب أن يتضمن ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت إليها والطلبات والدفوع المبداة أمامها، لافتة إلى أنه

استناداً إلى أقوال الشاكي والمستندات الصادرة من قبل مؤسسات الدولة، فالطلب المقدم إلى شركة الاتصالات لتجديد الاشتراك لا يحمل توقيعه وأنه لم يتسلم أي جهاز وأن الذي استلمه هو شخص آخر.