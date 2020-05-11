- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تطلق مشروع «براعم المستقبل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وزارة التربية والتعليم، مشروع «براعم المستقبل»، وذلك من أجل دعم الطلبة أكاديمياً في مرحلة ما قبل الروضة، عبر برامج التعلم الذكي، وذلك انسجاماً مع استراتيجياتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة.
ويستهدف المشروع، الأطفال في سن 3 سنوات، وهو جزء من سلسلة من المشاريع التي تعتزم الوزارة إطلاقها تباعاً خلال الفترات المُقبلة لدعم كافة الفئات العمرية في مرحلة ما قبل الروضة.
ويسعى المشروع إلى بناء شخصية الطالب وتكوين بنائه المعرفي والعقلي مُنذ الصغر نظراً لأهمية ذلك، وانعكاس أثره في مختلف مراحل التعلم اللاحقة التي سيمر بها الطالب ضمن منظومة التعليم العام، وسجل بالمشروع قرابة 13 ألف طالب وطالبة.
كانت هذه تفاصيل خبر «التربية» تطلق مشروع «براعم المستقبل» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.