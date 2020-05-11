«التربية» تطلق مشروع «براعم المستقبل»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت وزارة التربية والتعليم، مشروع «براعم المستقبل»، وذلك من أجل دعم الطلبة أكاديمياً في مرحلة ما قبل الروضة، عبر برامج التعلم الذكي، وذلك انسجاماً مع استراتيجياتها الخاصة بدعم الطفولة المبكرة.

ويستهدف المشروع، الأطفال في سن 3 سنوات، وهو جزء من سلسلة من المشاريع التي تعتزم الوزارة إطلاقها تباعاً خلال الفترات المُقبلة لدعم كافة الفئات العمرية في مرحلة ما قبل الروضة.

ويسعى المشروع إلى بناء شخصية الطالب وتكوين بنائه المعرفي والعقلي مُنذ الصغر نظراً لأهمية ذلك، وانعكاس أثره في مختلف مراحل التعلم اللاحقة التي سيمر بها الطالب ضمن منظومة التعليم العام، وسجل بالمشروع قرابة 13 ألف طالب وطالبة.