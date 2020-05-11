شكرا لقرائتكم خبر عن دولة إفريقية تُقر عقوبة صارمة لمن لا يضع «كمامة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون بوضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوماً، وذلك تنفيذاً لقرار حكومي تم توقيعه الأحد، وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءاً من الأحد، أن أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك وقد يُسجن أيضاً لمدة تصل إلى خمسة عشر يوماً على الأكثر.
وأصبح وضع قناع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزامياً في تشاد مُنذ الخميس، ولاحظ صحفي في فرانس برس الأحد، أن هذا الإجراء لم يُحترم كثيراً حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا، وسجلت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسمياً 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة، حتى الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر دولة إفريقية تُقر عقوبة صارمة لمن لا يضع «كمامة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.