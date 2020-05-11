دولة إفريقية تُقر عقوبة صارمة لمن لا يضع «كمامة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يواجه التشاديون الذين لا يلتزمون بوضع قناع في الأماكن العامة عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 15 يوماً، وذلك تنفيذاً لقرار حكومي تم توقيعه الأحد، وجاء في القرار الصادر عن وزير الدفاع والأمن محمد صلاح وأصبح ساري المفعول بدءاً من الأحد، أن أي شخص لا يحترم وضع قناع سيُعاقب بغرامة قدرها 2000 فرنك وقد يُسجن أيضاً لمدة تصل إلى خمسة عشر يوماً على الأكثر.

وأصبح وضع قناع لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد إلزامياً في تشاد مُنذ الخميس، ولاحظ صحفي في فرانس برس الأحد، أن هذا الإجراء لم يُحترم كثيراً حتى الآن في شوارع العاصمة نجامينا، وسجلت تشاد الدولة الساحلية الفقيرة، رسمياً 322 إصابة بالفيروس بينها 31 وفاة، حتى الأحد.