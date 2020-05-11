لأول مرة.. تونس من دون إصابات بـ«كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة التونسية الاثنين، إن البلاد لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا لأول مرة مُنذ مطلع مارس/آذارالماضي، بينما تستعد الحكومة لتخفيف مزيد من القيود اليوم.

وسجلت تونس مُنذ الإعلان عن أول إصابة بالفيروس في الثاني من شهر مارس/آذار الماضي، 1032 حالة إصابة و45 حالة وفاة بكورونا حتى الآن، وقالت تونس التي لديها نحو 500 سرير إنعاش، إن 745 مصاباً تعافوا ولم يتبقّ سوى 11 مصاباً في المشافي.

وبدأت تونس الأسبوع الماضي، تخفيفاً تدريجياً للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا وذلك بعدة قطاعات من بينها المهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية إضافة للخدمات الإدارية العامة والنقل، وفي خطوة جديدة لتخفيف القيود تفتح الاثنين، محلات بيع الملابس والمراكز التجارية ومراكز الحلاقة والتجميل مع مزيد من الإشارات إلى أن تونس اقتربت من السيطرة على الجائحة.

وقالت تونس، إنها تتوقع أن ينكمش الاقتصاد بأكثر من 4.3% هذا العام، في أسوأ ركود مُنذ استقلال البلاد في عام 1956، وإن قطاع السياحة الحيوي مُهدد بخسائر قد تصل إلى 1.4 مليار دولار، فضلاً عن فقدان 400 ألف وظيفة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا.