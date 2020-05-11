17 إصابة جديدة في «البؤرة الأولى» لكورونا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت بيانات رسمية نشرت الاثنين، تسجيل 17 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في الصين في العاشر من مايو/ أيار في أعلى زيادة يومية مُنذ 28 إبريل/ نيسان الماضي.

وأوضحت البيانات أن من بين الحالات الجديدة سبع حالات لمسافرين قادمين من الخارج مقارنة بحالتين واردتين من الخارج تم تسجيلهما في التاسع من مايو/ أيار، وسجلت خمس من الحالات الجديدة في مدينة ووهان بوسط الصين، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا لأول مرة في أواخر عام 2019، فيما يمثل أعلى عدد من حالات الإصابة مُنذ 11 مارس/ آذار الماضي، ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين 82918 حالة بينما استمر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633 حالة.

وتراجع عدد المصابين الذين لم تظهر عليهم أعراض إلى 12 في العاشر من مايو/ أيار مقابل 20 قبل يوم.