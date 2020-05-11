«شنغهاي ديزني لاند» تفتح أبوابها بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعادت شركة والت ديزني فتح «شنغهاي ديزني لاند» الاثنين، أمام عدد محدود من الزائرين مُنهية إغلاقاً استمر نحو ثلاثة أشهر نتيجة تفشي فيروس كورونا.

ويمثل هذا حدثاً مهماً بالنسبة لوالت ديزني ويعطي لمحة للطريقة التي قد تتعافى بها من هذه الجائحة التي أجبرتها على إغلاق متنزهاتها في آسيا والولايات المتحدة وفرنسا، إضافة إلى العمليات في متاجرها للبيع بالتجزئة والسفن السياحية، واتخذت الشركة إجراءات في شنغهاي ديزني لاند تشمل التباعد الاجتماعي، ووضع كمامات وقياس درجات الحرارة للزائرين، والموظفين وستجعل عدد الزائرين «أقل بكثير» من 24 ألف شخص، أو 30% من الطاقة اليومية وهو مستوى طلبته الحكومة الصينية.

وبيعت تذاكر الأيام الأولى لإعادة فتح شنغهاي ديزني لاند بسرعة الجمعة، وقال الرئيس والمدير العام لشنغهاي ديزني ريزورت جو شوت في احتفال: نأمل أن تكون إعادة الفتح اليوم بمثابة منارة عبر العالم، وتعطي الأمل والإلهام للجميع، ويمكن أن تظهر أننا نستطيع التغلب على أي تحد معاً.