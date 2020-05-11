الأسهم العالمية تتحرك إيجاباً وسط آمال حيال إنهاء الإغلاقات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية صباح الإثنين بعد أن سجلت وول ستريت اندفاعات متتالية لتنتهي الأسبوع الماضي وسط آفاق إعادة فتح الاقتصاد العالمي قريبًا.

وارتفعت عقود مؤشر داو جونز الصناعي الآجلة 88 نقطة، مما يعني مكاسب افتتاح بنحو 134 نقطة. كما أشارت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 وناسداك 100 إلى فتح إيجابي للمؤشرين.

وأغلقت الأسهم اليابانية عند أعلى مستوياتها في شهرين الاثنين مع تأهب مزيد من الدول لإعادة فتح الأعمال التجارية بعد إغلاقات فرضها فيروس كورونا واقتداء بدلائل إيجابية من السوق الأمريكية. وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1.1 بالمئة إلى 20390.66 نقطة، مسجلا أعلى مستوى إقفال له منذ السادس من مارس /آذار. وتصدرت القطاعات المرتبطة بالدورة الاقتصادية مكاسب السوق.

وتقدم المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 بالمئة مسجلا 1480.62 نقطة، في أعلى إغلاق له خلال شهرين أيضا، حيث شملت المكاسب جميع القطاعات الفرعية لبورصة طوكيو عدا خمسة. قاد الصعود قطاعات النقل الجوي والبحري والحديد والصلب، وجميعها وثيقة الارتباط بالدورة الاقتصادية.

وقال ياسو ساكوما، مدير الاستثمار في ليبرا إنفستمنتس، «صعود اليوم كان بقيادة بعض أبرز متذيلي قائمة الأداء في خضم تراجعات كورونا مثل قطاع الطيران.»

وصعدت أسهم الخطوط الجوية اليابانية 9.8 بالمئة وايه.إن.ايه هولدنجز 10.6 بالمئة.

كذلك، تم تداول الأسهم الأوروبية في المنطقة الخضراء في التداولات المبكرة حيث استمر رفع الإغلاق في جميع أنحاء القارة.

وأضاف مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، مع ارتفاع السيارات بنسبة 1.6% لقيادة المكاسب. ويواصل المستثمرون الأوروبيون مراقبة التطورات في المنطقة مع استمرار الدول في رفع قيود الإغلاق تدريجياً. يوم الأحد، أعلن رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون عن خطوات أولية لإعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة.

ويمكن للمواطنين الذين لا يستطيعون العمل من المنزل الذهاب إلى العمل، ولكن عليهم تجنب استخدام وسائل النقل العام إن أمكن. سيُسمح للأشخاص أيضًا بممارسة عدد غير محدود من التمارين اعتبارا من يوم الأربعاء. وقال جونسون إن الأطفال يمكن أن يعودوا إلى المدرسة اعتبارًا من 1 يونيو، لكن رفع القيود سيعتمد إلى حد كبير على البيانات وانخفاض حالات الإصابة بالفيروس.

في غضون ذلك، فتحت المتاجر وصالونات تصفيف الشعر في فرنسا الاثنين ولم يعد الناس بحاجة إلى تصاريح للسفر. كما تم إعادة فتح مدارس الأطفال الصغار ودور الحضانة.