إيران تعلن حصيلة قتلى حادث "قصف السفينة الحربية"

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-Twitter سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك"

ونقل التلفزيون عن البحرية الإيرانية قولها إن " الحادث وقع في محيط ميناء جاسك الجنوبي الإيراني على بحر عمان أثناء تدريبات للبحرية الإيرانية يوم الأحد. شخص واحد على الأقل لقي حتفه كما أصيب عدة أشخاص آخرين".

وبحسب ما نقلت "فرانس برس" عن التلفزيون الإيراني، فإن السفينة الحربية "ضربت بصاروخ" عن طريق الخطأ خلال مناورة في مياه بحر عمان.

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وأضاف التلفزيون الإيراني أن السفينة قصفت بعدما "تحركت لنقل هدف نحو وجهته، دون ترك مسافة كافية بينها وبين الهدف".

وكانت وكالة فارس للأنباء قد قالت إن الحادث وقع على ظهر سفينة الدعم كوناراك وهي سفينة حربية مصنعة محليا وانضمت لأسطول البحرية في 2018.

من جانبها قالت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء إن " ملابسات الحادث قيد الفحص الفني حاليا".