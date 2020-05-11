تفاصيل جديدة عن حادثة قصف سفينة حربية تابعة للأسطول الإيراني

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة RT

قتل شخص وأصيب 16 آخرون، اليوم الاثنين، خلال حادث وقع على ظهر سفينة "كوناراك"، في تدريب للقوات البحرية الإيرانية.

وقال مهران أميني فرد رئيس جامعة إيرانشهر في إقليم سيستان بلوشيستان، إنه تم إرسال 10 سيارات إسعاف إلى الرصيف السابع من تير البحري، حيث نقل المصابون إلى مشفى الإمام علي.

وأضاف أنه تم نقل 16 شخصا إلى المشفى وقتيل واحد، وتم علاج 3 منهم في العيادة الخارجية، وإدخال شخصين إلى العناية المركزة.

وأشار إلى أنه تم إجراء عملية جراحية لأحد المصابين، فيما يعالج 12 آخرون في الأقسام الخاصة داخل المشفى.

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وفي وقت سابق، تداول نشطاء أنباء عن قيام مدمرة تابعة للجيش الإيراني بقصف سفينة حربية إيرانية عن طريق الخطأ.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال مناورة في مياه بحر عمان.

ووفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف الفرقاطة بصاروخ أطلقته فرقاطة "جمران".

المصدر: إرنا+ فارس