إرهابيو تركيا ينهبون المحاصيل الزراعية شمال سوريا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

استولت الفصائل الإرهابية الموالية لتركيا فى سوريا على القمح والمحاصيل الزراعية، التى تركها أصحابها.

وقال المرصد السورى لحقوق الإنسان، مساء أمس الأول، إن الفصائل الموالية لتركيا استولت على حقول القمح والشعير فى قرية ريحانية وداودية ملا فى ريف تل تمر، وتل بيدر وقرية عطية ونداس وتل صخر وأسدية الإيزيديين بريف رأس العين. وذكرت المصادر أن تلك القرى يسكنها خليط من المسيحيين والكرد والعرب، هجرها معظم السكان، باستثناء قلة من العرب، حيث حاولت العائلات العربية الاعتناء بالحقول والمزارع وحصادها لحساب أصحابها، إلا أن الفصائل الموالية لتركيا سيطرت على جميع تلك الممتلكات، بما فيها من أملاك العائلات العربية.

وفى ليبيا، وجّه المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الوطنى الليبى، اللواء أحمد المسمارى، رسالة للميليشيات الإرهابية، أكد فيها استمرار عملياته حتى إسقاط مشروع «أردوغان» المتطرف. وقال اللواء «المسمارى» فى بيان مساء أمس الأول: «إلى التكفيريين والمتطرفين والميليشيات الإجرامية، إلى المرتزقة والمقاتلين التكفيريين الأجانب، إلى الغزاة الأتراك لم يبقَ لكم مزيد من الوقت، وما ترونه من تطورات فى العملية الهجومية للقوات المسلحة العربية الليبية لن يتوقف إلا بالقضاء عليكم وكسر قرنكم وإسقاط مشروع أردوغان المتطرف».

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من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام ليبية أن عبدالقادر التهامى رئيس المخابرات لحكومة فايز السراج الإرهابية توفى وسط تضارب الأنباء حول سبب الوفاة.

وفيما أشارت مصادر ليبية إلى أن الوفاة نجمت عن سكتة قلبية، قالت مصادر أخرى إن وحدات «النواصى» التابعة للميليشيات المدعومة من تركيا سلمت جثة «التهامى» لعائلته، من دون أن تورد أى تفاصيل أخرى.

"المحجوب": قُتل تحت تعذيب الميليشيات

وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الوطنى الليبى خالد المحجوب أن ميليشيات العاصمة طرابلس هى التى قتلت رئيس المخابرات فى حكومة السراج بعد اختطافه وتعذيبه.