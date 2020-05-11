شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 1966 إصابة جديدة بـ«كورونا» و9 وفيات وتعافي 1280 حالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1966 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وقال “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 22% حالات سجلت فيما بين الإناث، و78% حالات سجلت فيما بين الذكور”.

وأضاف: “كان من بين الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا 7% حالات سجلت في أطفال، و89% حالات سجلت في البالغين، فيما 4% حالات سجلت في كبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا”.

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وأشار “متحدث الصحة”، إلى أن “38% كانت نسبة انتشار فيروس كورونا في الحالات الجديدة المسجلة بين المواطنين، فيما سجل في جنسيات متعددة أخرى في 62% من الحالات”.

وذكر “العبد العالي”، أن “إجمالي الحالات المصابة بكورونا في المملكة 41014 حالة، بينها 28022 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية معظمها مستقرة، ومنها 149 حالة حرجة تتلقى الرعاية المركزة”.

وتابع “متحدث الصحة”: “تم تسجيل 1280 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 12737 حالة”.

وأكد “العبد العالي”، “تسجيل 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 255 شخصًا رحمهم الله جميعًا”.