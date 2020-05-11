«العساف» يُقدم دورة تدريبية عن بُعد في مهارات الكتابة الإبداعية للعاملين بالقطاع الخيري

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن مركز “جيل التقدم” للتدريب عن عقد دورة تدريبية عن بُعد في مهارات الكتابة الإبداعية للعاملين في القطاع الخيري يقدمها الأستاذ أحمد العساف عبر برنامج “زوم” برعاية مؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية. وأوضح المركز أن الدورة تتكون من 5 محاور هي: (أركان الكتابة- صناعة الفكرة- خطوات الكتابة- تقاش- كتب مقترحة). Advertisements وستبدأ الدورة غداً الثلاثاء الموافق 19 رمضان من الساعة العاشرة مساء وحتى الثانية صباحاً. للتسجيل في الدورة عبر الرابط التالي(أضغط هنا) .

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