شركة جوجل تعلن عن تدعيم نظام التشغيل أندرويد لميزة "Fast Pair"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت شركة جوجل عن تدعيم نظام التشغيل أندرويد لميزة (Fast Pair)، والتي تسمح بالاقتران السريع عبر تقنية البلوتوث.



وأوضحت الشركة الأمريكية أن هذه الميزة تعمل بدءا من الإصدار 6 من نظام التشغيل، لكن بشرط أن يدعم الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي وضع الطاقة المنخفضة (BLE).

وهو ما ينطبق على تقنية البلوتوث بدءا من نسخة 4.2، وبالطبع يلزم أن يدعم الجهاز المراد توصيله وضعBLE أيضا.

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وإذا تم تحقيق هذه الاشتراطات فيجب تنشيط البلوتوث وكشف الموقع على الجهاز، بعد ذلك يكفي وضع ملحقات البلوتوث مثل سماعات الرأس في وضع الاقتران ووضعها بجانب الجهاز مباشرة.

بعد ذلك ينتظر المرء ظهور إشعار على شاشة الهاتف الذكي للموافقة على الاقتران عبر النقر على زر (Tap to pair).

وطبقاً لأرقام صادرة عن جوجل عام 2019، هناك أكثر من 2.5 مليار جهاز نشط يعمل بنظام أندرويد في العالم.