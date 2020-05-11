إنتل تُتيح تحديث الرسوميات يدوياً

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 أطلقت شركة إنتل التحديث رقم 26.20.100.8141 لبرامج تشغيل الرسوميات بمعالجاتها الخاصة، والمدمج بها وحدة معالجة الرسوميات، لتتيح للمستخدم تثبيت التحديثات يدوياً.

Advertisements وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن المستخدم تثبيت إصلاحات الأخطاء، وتحسين الوظائف الجديدة ببرامج تشغيل البرمجيات بنفسه مباشرة. وتتمثل أسهل الطرق لذلك في تثبيت برنامج "Intel Driver & Support assistant"، للتعرف على مكونات إنتل في الجهاز والتحقق أوتوماتيكيا من تحديث برنامج التشغيل واقتراح التحديثات.

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