(الداخلية) الكويتية: ضبط تاجر مخدرات بحوزته مليون حبة (كبتاغون)

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty handcuffs with hand on Kuwait flag

الكويت - 10 - 5 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأحد إلقاء القبض على تاجر مخدرات متلبسا وفي حوزته مليون حبة مؤثرات عقلية مخدرة (كبتاغون) وسلاح رشاش.

وبحسب بيان صادر عن إدارة العلاقات والإعلام الأمني في (الداخلية) فقد تم تشكيل فريق بحث لمراقبة ورصد تحركات التاجر وجمع بياناته تم استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة.

وأوضحت أنه تم الاتفاق مع المتهم على بيع 200 ألف حبة مخدرة إلى مصدر سري لقاء مبلغ مالي مرقم من قبل فريق البحث.

وأفادت بأن المصدر السري أقنع التاجر بشراء هذه الكمية من الحبوب واتفقا على مكان وساعة التسليم حيث تم ضبطه متلبسا وبحوزته المبلغ المرقم والحبوب المخدرة في حين حاول استخدام السلاح الناري الذي كان بحوزته.

وأشارت إلى أنه تمت السيطرة على التاجر وبعد الانتقال إلى مسكنه وتفتيشه تم العثور على 800 ألف حبة مخدرة وسلاح من نوع رشاش m16 دون ترخيص علما بأن إجمالي الكمية المضبوطة من المواد الممنوعة مليون حبة كبتاغون مبينة أنه تمت إحالة المتهم على النيابة العامة. (النهاية) ع ي س / م ص ع